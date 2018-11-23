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رئيس جامعة القاهرة يعلن عن البدء فى بناء أول مسرح فرعونى دائم بالملاعب

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 04:30 ص
رئيس جامعة القاهرة يعلن عن البدء فى بناء أول مسرح فرعونى دائم بالملاعب د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تدشن حالياً أول مسرح فرعونى دائم فى ملاعب الجامعة، وهو ما سيؤدى إلى عمل نقلة نوعية فى النشاط المسرحى بالجامعة فى إطار التقاليد الجامعية، واجتذاب الطلاب الذين لديهم الوعى بأهمية المسرح الجامعى ورسالته.

 

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تعطى اهتمامًا خاصًا للمسرح الجامعى باعتباره أحد المنصات الفنية المهمة التى تضم مختلف الفنون من التمثيل والتأليف والإخراج، موضحًا أن مهرجان المسرح للعروض القصيرة الذى تنظمه الجامعة خلال الفصل الدراسى الأول يتضمن اختيار بعض الأعمال المسرحية من الأدب المحلى والعالمى.

 

وتابع الخشت، أن أهمية المسرح فى الارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، موضحاً الاهتمام الذى توليه الجامعة بالمسرح الجامعى، وأن لدى الجامعة عددًا من المسارح مزودة بالمعدات الفنية اللازمة للنشاط المسرحى.


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