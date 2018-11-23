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اليوم.. قافلة طبية مجانية لأهالى دار السلام بالتنسيق مع مستشفى الشرطة

الجمعة، 23 نوفمبر 2018 03:00 ص
اليوم.. قافلة طبية مجانية لأهالى دار السلام بالتنسيق مع مستشفى الشرطة قافلة طبية
كتب سيد الخلفاوى
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تنظم محافظة القاهرة اليوم الجمعة، قافلة طبية لمواطنى حى دار السلام، بالتعاون مع مستشفى الشرطة،  لمدة يوم واحد وذلك بشارع الفيوم أمام مدرسة محمد نجيب بمجمع المدارس وتضم عدة تخصصات باطنة وأطفال ومسالك بولية وجلدية ورمد مع إجراء التحاليل وقياس السكر والضغط بالمجان.
 
ومن المقرر أن يتفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، القافلة الطبية، للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين بالمكان.
 
وأعلن العميد طارق اليمنى رئيس حى دار السلام، أن القافلة ستضم عدد كبير من التخصصات منها "باطنه - عظام - رمد - نساء - اطفال - جلدية - أنف وآذن وحنجرة - مخ واعصاب" لخدمة أهالى دار السلام مجانا.
 
 
وقال اليمنى، أن القافلة تأتى فى إطار توجيها المحافظ ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، لرفع العبء عن المواطنين خاصة محدودى الدخل، وتستهدف الأماكن الأولى بالرعاية لتعزيز الخدمات بها.
 
 

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