"إسكان البرلمان" تؤكد إجماع اللجنة حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم

كتب أحمد عرفة

أكد النائب عصام الصافى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك إجماعًا لدى أعضاء اللجنة حول ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن اللجنة ستسعى للانتهاء من مناقشته والتوافق عليه خلال دور الانعقاد الحالى.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف بين نواب البرلمان حول التعديلات الخاصة فى هذا القانون، ولكن لا يوجد اعتراض من جانب النواب على ضرورة إصداره.

ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستجمع كل وجهات نظر النواب حول تعديل قانون الإيجار القديم، قبل أن تتوافق على تلك المقترحات تمهيدًا للموافقة عليه من قبل اللجنة.