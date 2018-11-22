وزيرة الصحة تتوجه للقليوبية لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس "سى"

كتب وليد عبد السلام

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة القليوبية، لتفقد عددا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذة الجولة تأتى فى إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.

وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح وحدة صحة "كفر الجمال"، ثم مركز تدريب "سنديون"، تليها مركز صحة "سنديون"، وتختتم الجولة بمستشفى حميات "قليوب".

الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية ضمن محافاظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى انطلقت فى الأول من شهر أكتوبر الماضى فى 9 محافظات يستمر عملها حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى.