video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:55 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تتوجه للقليوبية لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس "سى"

الخميس، 22 نوفمبر 2018 08:29 ص
وزيرة الصحة تتوجه للقليوبية لمتابعة تنفيذ مبادرة القضاء على فيروس "سى" الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق
تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة القليوبية، لتفقد عددا من نقاط المسح الخاصة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار" 100 مليون صحة"، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.
 
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن هذة الجولة تأتى فى إطار حرص وزيرة الصحة على المتابعة الميدانية للمبادرة الرئاسية، ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية على أرض الواقع، فى محافظات المرحلة الأولى الـ 9 للمبادرة.
 
 
وأشار مجاهد إلى أنه من المقرر أن تبدأ الوزيرة جولتها بنقطة المسح وحدة صحة "كفر الجمال"، ثم مركز تدريب "سنديون"، تليها مركز صحة "سنديون"، وتختتم الجولة بمستشفى حميات "قليوب". 
 
 
الجدير بالذكر أن محافظة القليوبية ضمن محافاظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية والتى انطلقت فى الأول من شهر أكتوبر الماضى فى 9 محافظات يستمر عملها حتى نهاية شهر نوفمبر الجارى.
 

ويشار إلى وجود خط ساخن 15335، وموقع الإلكترونى  www.stophcv.eg  لتلقى أى استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أى معوقات قد تواجههم.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: استقبلنا 2 مليون و218 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

اخبار المحافظات

القليوبيه

اخبار القليوبيه

فيروس سى

وزيرة الصحه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

الراتب السنوى يفصل على غزال عن الانتقال للأهلى فى الشتاء

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"الأخلاق السياحية" ضمن مناهج التعليم لغرس ثقافة فن معاملة السائح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"قهوة أشرف عبد الباقى" يتصدر ترند تويتر مصر.. ومغردون: برنامج جميل ومشبع للروح

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

"التموين": شراكة القطاع الخاص فى المجمعات الاستهلاكية لتخفيض سعر السلع

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

رئيس الوفد يفصل 6 أعضاء من الحزب.. أبرزهم ياسر قورة ومحمد الحسينى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة