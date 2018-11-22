محافظ المنيا يوجه بتطهير "مقلب مرزوق" بمطاى استجابة للأهالى

جاء ذلك استجابة لشكاوي عدد من الاهالي خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور اللواء احمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعقيد اكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ودكتورة امل عليوة مدير ادارة خدمة المواطنين ، ورؤساء المراكز المختلفة على مستوى المحافظة ، وكذلك مديري المديريات الخدمية وعدد من المعنيين بهذا الشأن.

كما وجه المحافظ مديرية الموارد المائية والري بالعمل على انتظام وصول المياه لكافة الأراضي بالقرى وعدم الاخلال بمواعيد المناوبة من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات الاساسية للمزارعين.