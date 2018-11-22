محافظ المنيا يوجه بتطهير "مقلب مرزوق" بمطاى استجابة للأهالى

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، رئيس مجلس مدينة مطاى بسرعة إزالة كافة المخلفات بمقلب مرزوق وتطهيره وإعادة المظهر الحضاري للموقع للحفاظ على صحة المواطنين.
جاء ذلك استجابة لشكاوي عدد من الاهالي خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور اللواء احمد جبريل، السكرتير العام المساعد، والعقيد اكرم علي المستشار العسكري للمحافظة ودكتورة امل عليوة مدير ادارة خدمة المواطنين ، ورؤساء المراكز المختلفة على مستوى المحافظة ، وكذلك مديري المديريات الخدمية وعدد من المعنيين بهذا الشأن.
كما وجه المحافظ مديرية الموارد المائية والري بالعمل على انتظام وصول المياه لكافة الأراضي بالقرى وعدم الاخلال بمواعيد المناوبة من أجل تحقيق المصلحة العليا للوطن وتلبية الاحتياجات الاساسية للمزارعين.
وأكد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين والتعامل معها بجدبة و بذل المزيد من الجهد تجاه تحقيق رضاء المواطن وتيسير كافة السُبل التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين.
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