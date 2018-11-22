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فيديو معلوماتي.. خطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وموعد التنفيذ

الخميس، 22 نوفمبر 2018 05:43 م
فيديو معلوماتي.. خطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وموعد التنفيذ
كتبت رحمة رمضان
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نرصد في الفيديو التالي أهم المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات بين البلدين، الذي يمثل أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة ويدعم المشروعات المشتركة بين البلدين:-

1-   وقعت مصر و السعودية اتفاق إنشاء المشروع في 2012

2-  يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية

3-      تبلغ تكلفة المشروع مليار و 600 مليون دولار

4-      مدة استرداد التكاليف قدرها 8 سنوات

 5-      سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين

6-      من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من 2019

7-  من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى مطلع 2020  بقدرة 1200 ميجا وات

8- انتهت وزارة الكهرباء من إنشاء خطوط النقل و محطة محولات "التيار المستمر"

 


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وزارة الكهرباء

خطوط النقل

مصر و السعودية




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