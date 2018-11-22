فيديو معلوماتي.. خطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وموعد التنفيذ

كتبت رحمة رمضان

نرصد في الفيديو التالي أهم المعلومات عن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات بين البلدين، الذي يمثل أهمية كبيرة خلال الفترة المقبلة ويدعم المشروعات المشتركة بين البلدين:-

1- وقعت مصر و السعودية اتفاق إنشاء المشروع في 2012

2- يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية

3- تبلغ تكلفة المشروع مليار و 600 مليون دولار

4- مدة استرداد التكاليف قدرها 8 سنوات

5- سيتم تبادل 3 آلاف ميجا وات في أوقات الذروة بين البلدين

6- من المتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المشروع خلال النصف الأول من 2019

7- من المقرر أن يتم تشغيل المرحلة الأولى مطلع 2020 بقدرة 1200 ميجا وات

8- انتهت وزارة الكهرباء من إنشاء خطوط النقل و محطة محولات "التيار المستمر"