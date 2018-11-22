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فى لفتة طيبة.. شاهد العاهل السعودى يستقبل طفلة بعد بكائها لمقابلته

الخميس، 22 نوفمبر 2018 12:20 ص
فى لفتة طيبة.. شاهد العاهل السعودى يستقبل طفلة بعد بكائها لمقابلته الملك سلمان خلال استقبال الطفلة
كتب محمد تهامى زكى
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فى لفتة طيبة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل خادم الحرمين طفلة من محافظة القريات بعد انتشار  فيديو لها وهى تبكى وتطالب بلقاءه.

وظهرت الطفلة أثناء استقبالها من قبل خادم الحرمين، وهى تجرى مسرعة نحو العاهل السعودى، الذى بدوره احتضنها وقبّلها وابتسم لها فى لمسة أبوية حانية.

الملك فى استقبال الطفلة
الملك فى استقبال الطفلة

 

وغادر العاهل السعودى مساء الأربعاء منطقة الجوف، متوجهاً إلى منطقة الحدود الشمالية، وكان فى وداعه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وكبار المسؤولين وقادة القطاعات العسكرية فى منطقة الجوف، وعدد من أهالى وأعيان المنطقة.

العاهل السعودى مع الطفلة
العاهل السعودى مع الطفلة

 

 


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