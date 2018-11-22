"على باشا مبارك رائد النهضة التعليمية" فى ندوة بمكتبة الإسكندرية 26 نوفمبر

يعقد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، يوم 26 نوفمبر 2018 فى تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر المكتبة، لقاءً فكريًا تدور محاوره حول "على باشا مبارك رائد النهضة التعليمية"، يشارك فيه الدكتورة لطيفة سالم؛ أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب بجامعة بنها، والدكتور محمد عفيفى؛ رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة القاهرة، والدكتور كمال مغيث؛ الباحث بالمركز القومى للبحوث.

ويسبق اللقاء عرض لعدد من النسخ الأصلية لمؤلفات على باشا مبارك التى تحتفظ بها المكتبة من بين مقتنياتها من المطبوعات والإصدارات القديمة، كما يتخلل اللقاء الفكرى عرض فيلم تسجيلى يسلط الضوء على مطبعة بولاق ومدى نجاح على باشا مبارك فى استثمار ذلك التطور التكنولوجى الحديث فى مصر آنذاك كأداة رئيسية فى التوسع فى عملية نشر وتحديث الكتاب المدرسى أقصى الممكن.

وقد حرصت مكتبة الإسكندرية أن تأتى تلك الإطلالة على الماضى عبر تكثيف الضوء على تلك التجربة الفريدة فى مجال النهوض بالمنظومة التعليمية فى مصر القرن التاسع عشر، التى جسدها على باشا مبارك، فى ذلك التوقيت الدقيق الذى تحشد فيه الدولة طاقاتها بغية تمكين البلاد من تحقيق انطلاقة طموحة بعيدة نحو حركة نهضة تعليمية واسعة تبغى احتلال مصر لموقع جدير بحضارتها ومكانتها فى قلب العالم المتقدم.