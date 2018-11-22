صور.. شرطة تموين القاهرة تداهم مصنع تليفزيونات وأجهزه كهربائيه مغشوشه

كتبت : دينا الحسيني

داهم ضباط شرطة تموين القاهرة مصنع تحت بير السلع بمنطقة النزهة لتصنيع التلفزيونات والأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة ،كانت معلومات قد وردت لضابط الإدارة بقيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بتقليد الماركات العالمية الخاصة بأجهزة البوتجاز والكشاف الكهربائي والكاتل والمكوي ووضع لاصق مدون عليه أشهر الماركات التجارية.

تم تقنين الإجراءات، وإعداد مأمورية مكبرة، وبمداهمه المصنع تم ضبط 18 ألف جهاز تلفزيون وكاتل وكشاف كهربائي، تحرر محضر بالواقعة وبدأت النيابة التحقيقات .