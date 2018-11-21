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مصرع إمام مسجد ونفوق 18 رأس ماشية فى حريق هائل بالمنوفية

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018 10:49 ص
مصرع إمام مسجد ونفوق 18 رأس ماشية فى حريق هائل بالمنوفية حريق منزل - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر
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لقى إمام مسجد مصرعه وتعرضت 18 رأس ماشية للنفوق فى حريق هائل بقرية دراجل التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

 

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائيى يفيد بنشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية دراجيل مركز الشهداء.

 

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية تحت اشراف العميد يأسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية، وتبين تبين مصرع الشيخ " محمد سعيد أبو سماحة " 39 سنة والمقيم بقرية دراجيل، إمام وخطيب مسجد بقرية شمياطس، وذلك أثناء محاولته إطفاء الحريق، كما نتج عن الحريق نفوق 18 رأس ماشية.

 

تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بالفحص والتحرى حول الواقعة لكشف ملابساتها وأسباب نشوب الحريق.


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