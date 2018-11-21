ضبط سلاح نارى وحشيش وهيروين و57 قضية تموينية فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والامن المركزى والمرافق.

أسفرت الحملة عن ضبط، قطعة سلاح نارى "فرد خرطوش " وضبط 290 جرام حشيش 40 جرام هيروين وضبط 632 قرصا مخدرا و13 قطعة سلاح أبيض، وضبط 10 عناصر إجرامية.

كما تمكنت من ضبط 57 قضية تموينية متنوعة، وضبط 75 قضية آداب عامة وتحرير 115 محضر أشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 107 محاضر رفع اشغالات بالطريق العام وإزالة 40 فرش عشوائى لبيع الخضر وإزالة 5 غرز ومقهى بدون ترخيص وإزالة 55 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وتحرير 5 محاضر مبانى مخالفة وضبط 1 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 5 بلاغات حريق متنوع و1 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة وتحرير 10 مخالفة تنفيذ اشتراطات أمن الحريق وبلاغ انقاذ برى إنقاذ سيدة مغشى داخل شقتها.

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات.