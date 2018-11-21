السجن 5 سنوات لـ7 متهمين لقتلهم شاب وإصابة شقيقه بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 7 أشخاص بالسجن 5 سنوات، لقيامهم بقتل مواطن وإصابة شقيقه بسبب خلافات ثأرية بينهم بقرية بمنيا القمح.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامى سمير.

وتعود أحداث القضية رقم 20978 جنايات منيا القمح لسنة 2016، عندما تلقى العميد شهاب فوزى مأمور مركز منيا القمح، بلاغا بحدوث مشاجرة بناحية قرية ميت يزيد، أسفرت عن مقتل "أحمد س ع" 26 سنة إثر إصابته بطلق نارى فى الصدر، وإصابة شقيقه "وسيم" بطلق نارى فى القدم، على يد "أحمد ط"، و"سمير ش"، و5 أخرين.

وكشفت التحقيقات عن حدوث خلافات ثأرية منذ عدة سنوات، بين عائلة "عزب" وبين المتهم "أحمد ط" وخاله "منير"، وتجددت الاشتباكات، عندما علم شباب عائلة "عزب" بجلوس "أحمد ط" ومعه "سمير" على مقهى بالقرية، تطورت إلى مشاجرة لرغبة شباب عائلة "عزب" عدم جلوس "أحمد" على المقهى، وتبين أن "أحمد ط" خرج من السجن قريبا بعد قضائه عقوبة حبس، فى قضية مقتل "محمود" ابن عم "أحمد "، وأسفرت المشاجرة عن مقتل "أحمد سليمان عزب " 26 سنة يعمل بالقطاع الخاص وإصابة شقيقه" وسيم " 30 سنة بالقدم اليمنى.

وأضافت التحقيقات، أن العشرات من أهالى القرية، انفضوا للثأر للمجنى عليهما، وقاموا بمعاونة أقارب المجنى عليه "أحمد سليمان عزب" المتهم الأول بتسديد العشرات من الطعنات النافذة له، بجميع أنحاء الجسم، فيما وصلت قوة من مباحث منيا القمح إلى القرية، وتم ضبط المتهم الثانى "سمير" وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين السبعة إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.