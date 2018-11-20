صور.. لحظة انتشال سيارة ملاكى سقطت بترعة المريوطية

كتب إيهاب المهندس

حصل "اليوم السابع" على فيديو لرجال الحماية المدنية بعد نجاحهم فى انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة المريوطية دون وقوع إصابات .

وأكد شهود العيان أن السيارة كانت تقف على حافة ترعة المريوطية بعد أن تركها مالكها ، وذهب لأحد الكافيهات، وأثناء جلوس بعض الشباب على مقدمة السيارة تحركت وسقطت فى المياه .

فيما دفعت هيئة الاسعاف بسيارة مجهزة تحسبا لاى إصابات من جراء الحادث، ودفعت الإدارة العامة للمرور بالجيزة بونش لرفع السيارة من الطريق.

وكانت قد سقطت منذ قليل سيارة ملاكى بترعة المريوطية، فيما قام اثنين من رجال الانقاذ النهرى"غواصين" بالبحث فى محيط السيارة الغارقة عن ناجين .











