صور.. أهالى سفاجا يحتفلون بالمولد النبوى ورئيس المدينة يزور المرضى

البحر الاحمر - عماد عرفة

احتفل أهالى مدينة سفاجا اليوم بالمولد النبوي الشريف بطريقتهم الخاصة، حيث نظم المئات من الأهالى مسيرات تردد "لا إله إلا الله محمد رسول"، محتفلين بالمولد النبوي الشريف.

ومن جانب آخر وبتوجيهات اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بضرورة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، حضر اللواء محمد شعير رئيس مدينة سفاجا احتفالية اليوم بقاعة نقابة المعلمين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بمشاركة إدارة التضامن الاجتماعي بسفاجا والإدارة التعلمية بسفاجا وبحضور القمص إبراهيم وكافة القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وشباب وأهالى المدينة.

وقدم رئيس المدينة التهنئة لجميع الحضور والمشاركين في الحفل، كما نقل لهم تهنئة وتحيات واحترام اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وانتهي الحفل بتقديم حلوي مولد النبوي الي طلاب المدرىسة الفكرية بسفاجا وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة.