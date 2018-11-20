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خلال مؤتمر التنوع البيولوجى.. ندوة تناقش التمويل الأخضر بالقطاع المالى المصرى

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018 08:54 م
خلال مؤتمر التنوع البيولوجى.. ندوة تناقش التمويل الأخضر بالقطاع المالى المصرى مؤتمر التنوع البيولوجى
كتبت آية دعبس
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نظم مشروع التحكم فى التلوث الصناعي بوزارة البيئة، بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى ندوة تحت عنوان "فرص التمويل الأخضر بالقطاع المالى المصرى" بحضور ممثلى الوفود المشاركة بالمؤتمر ، وأعلنت المهندسة ميسون نبيل، مدير المشروع، فى الندوة عن قيام وزارة البيئة ، بإنشاء آلية خاصة تمكن الأفراد من التقدم إليها بشكل مباشر والحصول على دعم مالي لتوفيق أوضاعهم البيئية.
  
استعرضت الندوة الخبرات المشتركة والشراكات بين وزارة البيئة لنشر ثقافة الإستثمار فى مجال تحسين وحماية البيئة وخاصة بالنسبة للشركات الملوثة للبيئة والتى تهتم بالدرجة الأولى على قيام قطاع البنوك بتوفير الدعم المالي للشركات الراغبة فى توفيق أوضاعها البيئية وذلك من خلال تقديم حزم تمويل ميسرة سواء بدءً من اشتراطات التقدم وحتى مدد السداد.
 
جدير بالذكر أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي نجح فى إرساء مفهوم الإستثمار فى مجال حماية وتحسين البيئة وذلك فى فترة زمنية كان من الصعب فيها تقدم أى شركة للحصول على قرض مالي لتطوير وضعها البيئي بما يتوافق مع متطلبات القانون وبصورة تحافظ على البيئة من خلال منح الشركات قروض مالية بشروط ميسرة مع إعطاء منحة من نسبة القرض قد تصل إلى 30% وذلك تشجيعاً للشركات للاتجاه نحو الإستثمار فى تحسين البيئة ، وساهمت هذه الآلية فى خفض أحجام التلوث وخاصة فى المناطق الأكثر تلوثاً، كما ساهمت فى خلق العديد من فرص العمل الجديدة علاوة على إستدامة الفرص القديمة والتى كانت مهددة بسببب إحتمالية غلق المنشأة.
 
 
 
 

 


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مؤتمر التنوع البيولوجى

وزارة البيئة

التمويل الاخضر




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