ضبط عاملة بتهمة ممارسة الرذيلة بالغردقة مقابل 400 جنيه فى الساعة

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاملة فى أحدى الكافتيريات لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي 400 جنيه في الساعة، وذلك داخل إحدى الشقق المفروشة بالغردقة.

وتلقى العميد مدحت منتصر مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، إخطارا من العميد عبد الله عباس رئيس مباحث قسم الاداب، يفيد بتمكن الرائد محمود الغرباوى والنقيب محمد حسام معاون مباحث قسم الآداب، من ضبط المدعوة "إكرام . م" 30 سنة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب وذلك أثناء تواجدها في إحدى الشقق بصحبة شاب بالغردقة.

وبمواجهتها اعترفت بممارستها الرذيلة مع الشاب مقابل 400 جنيه في الساعة الواحدة، وتم التحفظ على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.