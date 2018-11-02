الأمن العراقى يعلن العثور على كميات من الأسلحة والمتفجرات جنوبى كركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، العثور على كميات من الأسلحة والمتفجرات جنوبى محافظة كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة، عن الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول فى بيان قوله إن :"مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية وبالجهد الاستخبارى المتواصل لضرب أوكار عصابات (داعش) الإرهابية ووفق معلومات دقيقة ومتابعة، عثرت المفارز أعلاه على 3 أنفاق فى جبال ساردك بالمنطقة المحصورة بين ناحية سركران وناحية الزاب جنوبى كركوك".

وأضاف المتحدث العسكرى أن "القوات تمكنت من محاصرة هذه الإنفاق، وقد احتوت على جثة أحد عناصر التنظيم الإرهابى ويعتقد أنه قتل أثناء إطلاق النار و4 بنادق كلاشنكوف وعبوات ومواد متفجرة وحزامين ناسفين وجهاز حاسوب لابتوب، فضلا عن ملابس عسكرية ومدنية ومولد كهرباء ودراجتين ناريتين وجهازين محمول، وقد تم تفجير المواد المتفجرة والعبوات الناسفة موقعيًا من قبل الفريق الهندسى المختص".