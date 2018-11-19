ضبط 92 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 71750 جنيه غرامات بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، حملة مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت جهودها عن ضبط 92 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 401 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 226 مخالفة انتظار خاطيء وحجز 5 سيارات لتجاوز خط السير، والتصالح فى 940 مخالفة مقابل تحصيل 70750 ألف جنيه غرامات، وتم التحفظ على السيارات والدراجات النارية المضبوطة، وإخطار نيابة المرور.