اليوم.. الرئيس يبعث برسائل مصر للسلام فى الاحتفال بالمولد النبوى

كتب – إسماعيل رفعت

يبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسائل مصر للسلام العالمى اليوم الإثنين خلال احتفال مصر السنوى بالمولد النبوى، الذى تقيمه وزارة الأوقاف.

ويحضر الاحتفال قيادات الدولة ووفود بارزة من دول العالم، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وقيادات الدولة والوزراء ورئيس وأعضاء البرلمان، ورؤساء الأحزاب، والعلماء وأئمة الأوقاف والمكرمين من قبل الرئيس بترشيح من الأوقاف.

ويستعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جهد الوزارة وخطتها المستقبلية ضمن خطة عمل الحكومة، لنشر وتعزيز الوسطية، ودعم القيم الروحية والأخلاق والتعايش فى الداخل والخارج، من حيث القوافل الدعوية وعمل الواعظات والراهبات، وحملات رسول الإنسانية، وإيفاد الدعاة، ونشر المطبوعات الوسطية باللغات.

كما يستعرض الوزير خطة تدريب الدعاة والواعظات المصريين والأجانب باللغات وافتتاح الأكاديمية الدولة لتدريب الدعاة والأجانب والواعظات، وبرنامج عمل الواعظات والراهبات وحملات دعم القيم ونشر الوسطية فى العالم وتبادل المطبوعات.