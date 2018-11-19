video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. الرئيس يبعث برسائل مصر للسلام فى الاحتفال بالمولد النبوى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:00 ص
اليوم.. الرئيس يبعث برسائل مصر للسلام فى الاحتفال بالمولد النبوى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب – إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

يبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برسائل مصر للسلام العالمى اليوم الإثنين خلال احتفال مصر السنوى بالمولد النبوى، الذى تقيمه وزارة الأوقاف.

ويحضر الاحتفال قيادات الدولة ووفود بارزة من دول العالم، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، وقيادات الدولة والوزراء ورئيس وأعضاء البرلمان، ورؤساء الأحزاب، والعلماء وأئمة الأوقاف والمكرمين من قبل الرئيس بترشيح من الأوقاف.

ويستعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جهد الوزارة وخطتها المستقبلية ضمن خطة عمل الحكومة، لنشر وتعزيز الوسطية، ودعم القيم الروحية والأخلاق والتعايش فى الداخل والخارج، من حيث القوافل الدعوية وعمل الواعظات والراهبات، وحملات رسول الإنسانية، وإيفاد الدعاة، ونشر المطبوعات الوسطية باللغات.

كما يستعرض الوزير خطة تدريب الدعاة والواعظات المصريين والأجانب باللغات وافتتاح الأكاديمية الدولة لتدريب الدعاة والأجانب والواعظات، وبرنامج عمل الواعظات والراهبات وحملات دعم القيم ونشر الوسطية فى العالم وتبادل المطبوعات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نادى قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسى بالمولد النبوى الشريف

وكيل البرلمان يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بمناسبة ذكرى المولد النبوى

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بالمولد النبوى الشريف

الرئيس عبد الفتاح السيسى

السيسى

الازهر الشريف

وزارة الاوقاف

دار الافتاء




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة