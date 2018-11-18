الرئيسية أخبار المحافظات محافظ جنوب سيناء يهنئ عمال السركى بالمحافظة بالمولد النبوى الشريف الأحد، 18 نوفمبر 2018 09:26 م المحافظ خلال اللقاء جنوب سيناء – فايزة مرسال إضافة تعليق التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ظهر اليوم بعدد من عمال السركى بصحبة اولادهم وقام بتوزيع حلوى المولد والمواد الغذائية ومبالغ مالية عليهم وهنأهم بالمولد النبوى الشريف إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. محافظ جنوب سيناء: نستعين بـ 30 موظفا لسد العجز الوظيفى بالمحافظة اخبار مصر اخبار المحافظات محافظ جنوب سيناء محافظه جنوب سيناء خالد فوده اخبار مدينة طور سيناء متحدث الرئاسة: مصر باتت قصة نجاح بشهادة مؤسسات دولية وعالمية نائب وزير الخارجية الكويتى: علاقتنا مع الشعب المصرى لا تهزها صغائر الأمور الفوز على تونس الحلقة الـ5 فى رحلة انهاء عُقد الفراعنة.. كوبر يضع تتر النهاية للغياب المصري لثلاث نسخ عن الكان.. هدف كهربا يغتال طموحات أسود الأطلسي.. وصلاح يمحو الذكرى السيئة فى كوماسي ويحسم التأهل للمونديال تمرد ميلانيا.. بيان غاضب يطيح بنائبة مستشار الأمن القومى.. ترامب ينفذ طلبات زوجته بعد نشرها فى الصحف.. زوجة الرئيس الأمريكى تتخطى حدود منصبها للمرة الأولى.. لماذا تدخلت السيدة الأولى فى السياسة فجأة؟ بلاك بيرى تستحوذ على شركة أمن إلكترونى مقابل 1.4 مليار دولار 8 منتخبات ضمنت التأهل إلى أمم أفريقيا 2019.. تعرف عليهم لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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