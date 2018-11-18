محافظ جنوب سيناء يهنئ عمال السركى بالمحافظة بالمولد النبوى الشريف

جنوب سيناء – فايزة مرسال

التقى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ظهر اليوم بعدد من عمال السركى بصحبة اولادهم وقام بتوزيع حلوى المولد والمواد الغذائية ومبالغ مالية عليهم وهنأهم بالمولد النبوى الشريف