محافظ البحر الأحمر: 400 مليون جنيه تكلفة إنشاء سدود السيول بالمحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أن مشروعات مواجهة السيول بمحافظة البحر الأحمر بلغت تكلفتها 400 مليون جنيه كمرحلة أولي.

وأضاف محافظ البحر الأحمر خلال موتمر صحفي عقده وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، علي هامش افتتاح مشاريع مواجهة السيول بالبحر الأحمر.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المحافظة من المحافظات التي تعاني من ندرة في المياة، موكدا أن كل سد تم إنشاؤه أمامه بحيرة لحفظ المياة لتخزينها في الخزان الجوفي.

كما أكد أن العام الماضي أمطار الشلاتين والتي حجزتها بحيرة وادي حوضين غذت جميع الآبار الجوفية بالمنطقة.



