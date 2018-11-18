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تعرف على أحدث إنجازات الدولة فى قرية الروضة بسيناء

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:54 م
تعرف على أحدث إنجازات الدولة فى قرية الروضة بسيناء مجلس مدينة بئر العبد
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن اليوم مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، اخر ما تم مِم إنجازات لأجهزة الدولة الخدمية المختلقة  فى قرية الروضة بشمال سيناء ، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمجزرة الروضة ، التى خلالها استشهد اكثر من 300 شهيد من  ابناء القرية ، عندما  اطلق ارهابيون النيران عليهم وهم يؤدون صلاة الجمعة .

وأوضح بيان مجلس المدينة ، انه تم تسكين  الأسر التى انتهت الاعمال فى منازلهم قبل حلول فصل الشتاء، والتأكد من سلامه الاسطح ، بعد وضع مواد لعزل الاسطح من أمطار الشتاء، ورفع الأنقاض والمخلفات البنائية من شوارع القرية، تمهيدا لفتح الشوارع بالقرية واعادة تجميلها .

وقامت فرق صيانة الكهرباء من مهندسين وفنيين وسيارات الباسكيت بإنارة  القرية و توابعها،  واحلال وتجديد لبعض الاعمدة المتهالكة ورفع كفاءة مسجد القرية بصورة مبدئية من دهانات داخليه للجدران،  وعمل ترميمات واصلاحات لدورات المياه و النجارة، رفع كفاءة دار مناسبات القرية وشملت اعمال الدهانات من الخارج واصلاح الحمامات الملحقة بها .

وقام جهاز التعمير بتجميل مداخل القرية من عمل بلدورات لتحديد المسارات والاتجاهات بالقرية ،يوجد فريق عمل متكامل برئاسه سكرتير عام المركز والمدينه بتكليف من  رئيس المركز للتواجد اليومى فى قريةالروضة للاشراف على الاعمال التى تتم ، و للزيارة المرتقبة لكبار الزوار والجهات المنفذة للاعمال  فى ذكرى الحادث الاليم.


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