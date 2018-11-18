المعهد السويدى بالاسكندريه يعقد اجتماعا لانهاء ختان الاناث .. غدا



يعقد المعهد السويدى بالإسكندرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، يومى 19 و 20 اجتماعًا بعنوان "بناء جسور لإنهاء ختان الأناث".

يشارك فى الاجتماع 21 خبيرا من مصر والعراق واليمن ليناقشوا وسائل مناهضة ختان الإناث وهو امر معترف به دولياً كانتهاك لحقوق الفتيات والنساء.

سيعقد الخبراء خلال الاجتماع مناقشة مفتوحة حول "وضع ختان الإناث فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، مع التركيز على النجاحات والتحديات الرئيسية فى الحد من هذه الظاهرة" ، يعقبها حلقة نقاش حول "ختان الإناث: الأسباب الجذرية ، والمحددات الاجتماعية والسياق "، وجلسة عن " اليات الحد من ختان الإناث: السياسة وإنفاذ القانون والطب ".

كما يتم تخصيص جزء هام من البرنامج لتبادل الخبرات ، حيث ستقدم كل مجموعة وطنية أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتوصيات التى يمكن استخراجها.

ويأتى هذا الاجتماع كجزء من مجهودات صندوق الأمم المتحدة للسكان ، والمعهد السويدى لاتخاذ إجراءات إقليمية ووطنية للإسراع بالتوقف عن هذه الممارسة ، وذلك من خلال البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف بشأن ختان الإناث. يهدف هذا الاجتماع إلى وضع خارطة طريق تتضمن توصيات لتسريع التخلى عن ختان الإناث فى مصر والعراق واليمن.