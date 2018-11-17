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وفد من البيئة يتفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة لتقدير أعمال رفع القمامة

السبت، 17 نوفمبر 2018 08:33 م
وفد من البيئة يتفقد مصنع تدوير القمامة بالمحلة لتقدير أعمال رفع القمامة تدوير القمامه
الغربية - عادل ضرة
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تفقد وفد من شئون البيئة بمحافظة الغربية مصنع تدوير القمامة بالمحلة، وذلك لتقدير أعمال رفع كميات القمامة المتراكمة خلال الفترة المنصرمة، وذلك فى إطار متابعة اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، للأعمال الجارية داخل المصنع.

وقدم اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى شرحا مفصلا لما تم من أعمال رفع القمامة فى الفترة الماضية وما سيتم خلال الأيام القادمة، بمتابعة أعمال إنشاء الخط الجديد للمصنع الذى من المتوقع أن يساهم إسهامًا كبيرًا فى عملية تدوير القمامة وسيوفر كثيرا من الوقت والجهد فى ذلك الأمر.

وحرص الوفد على تقديم الدعم اللازم لأعمال رفع تراكمات القمامة بالمصنع فى ظل ما شاهده من الكميات الكبيرة التى تم رفعها فعليًا خلال تلك الفترة الوجيزة.

 


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