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بالإنفوجراف.. تعرف على 5 فوائد يحققها "التنوع البيولوجى الزراعى"

السبت، 17 نوفمبر 2018 01:12 م
بالإنفوجراف.. تعرف على 5 فوائد يحققها "التنوع البيولوجى الزراعى" الرئيس السيسى خلال مؤتمر التنوع البيولوجى
كتب محمد عبد العظيم
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انطلق فى مصر مؤتمر الأطراف الـ14 للتنوع البيولوجى التابع للأمم المتحدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأطراف كريستينا بالمر وعدد من الوزراء والمحافظين وممثلى الأمم المتحدة والوفود الأجنبية المشاركة فى المؤتمر.

 

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجى الذى تترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجى واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات فى العقاقير الطبية أو عند إقامة أى مصنع فى مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.

 

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وبالتزامن مع هذا المؤتمر عرضت صفحة "الفاو بالعربى" إنفوجراف مصغر يستعرض فوائد التنوع البيولوجى الزراعى، والتى جاءت كالتالى:

1- يقدم لنا الطعام المتنوع والمغذى.

2- يساعد النباتات والحيوانات على التكيف مع تغير المناخ.

3- يزيد من مرونة المنتجين.

4- يحافظ على صحة أنظمتنا البيئية.

5- تحسين خصوبة التربة وجودة المياه.

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