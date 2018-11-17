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الرئيس السيسي: مصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة

السبت، 17 نوفمبر 2018 12:19 م
الرئيس السيسي: مصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة الرئيس السيسي
كتب محمد شرقاوى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن مصر تناقش أهم قضية من قضايا العالم وهى قضية التنوع البيولوجى، ومصر تدرك قيمة لعنصر تنمية المستدامة للحفاظ على الاجيال والتمتع بالصحة، ومصر تولى أهمية خاصة لقيمة التنوع البيولوجى فى التنمية المستدامة ، وذلك خلال كلمته فى مؤتمر مؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجى المنعقد بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل، لافتتاح فعاليات المؤتمر العالمى الرابع عشر للتنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  أوضح أن مصر تعتبر أول دولة عربية وأفريقية تستضيف هذا الحدث الذى يعد أكبر المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة فى مجال الحفاظ على التنوع البيولوجى والبيئي، ومنبرا هاما لتعزيز التعاون والمشاركة الإنسانية بين شعوب العالم لزيادة ونشر الوعى بأهمية التنوع البيولوجى.


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