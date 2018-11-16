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مؤكدة على توفير الدواء بعد البريكست.. تيريزا ماى: أنا مريضة بالسكر

الجمعة، 16 نوفمبر 2018 04:10 م
مؤكدة على توفير الدواء بعد البريكست.. تيريزا ماى: أنا مريضة بالسكر تيريزا ماى
كتبت - سالى حسام
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حاولت تيريزا ماى تخفيف المخاوف حول صفقة البريكست فى لقاء مباشر على راديو LBC البريطانى، وذلك بعدما وجه لها المذيع أسئلة حول الأدوية والمنتجات المصنوعة فى أوروبا ويعتمد عليها السوق البريطانى.
 
وبحسب صحيفة "ديلى ميل" ردت تيريزا ماى بأنها هى نفسها تعتمد على دواء لمرض السكر، تتم صناعته فى الدنمارك.
 
وكان المذيع يسألها عن مخاوف نقص بعض الأدوية، وإن كان هذا يعنى أن بريطانيا تخزن الأدوية لما بعد البريكست.
 
فقالت ماى "نحن نعمل على التأكد من أن الأدوية ستكون متوفرة وحسب"، فقال المذيع "ألا يعنى هذا أنها عملية تخزين وأن هناك نقص سيحدث؟" فردت قائلة "هذا مجرد احتياط".
 
وقالت "أنا مريضة بالسكر من النوع الأول واعتمد على الأنسولين يوميا، وما يحدث هو أن الدواء الخاص بى يتم انتاجه فى شركة أوروبية من الدنمارك، ولذا أدرك أهمية توفير الدواء".

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