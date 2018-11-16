انقطاع المياه 12 ساعة غدا عن هليوبوليس و3 مناطق رئيسية بمصر الجديدة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (ميدان تريومف – ميدان هليوبوليس ومتفرعاته – شارع الحجاز – خلف نادى النصر)، وضعفها عن منطقة السبع عمارات، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباح غد السبت الموافق 17/11/2018 وحتى الساعة 9 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة، نظراً لأعمال لحامات على خط المياه قطر 500 مم بمحطة مترو هليوبوليس بمصر الجديدة وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة لمترو الأنفاق.





وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.