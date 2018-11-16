اليوم.. البرلمان البريطانى سيصوت ضد اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى

قال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن البرلمان سيصوت ضد مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أعدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحيث يتعين عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف.

وقال ديفيز "أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التي يتعين أن نتعامل بها وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل".

وامتنع عن الحديث بشأن توقعاته لمستقبل ماي وقال إنه خارج المملكة المتحدة ومن غير اللائق التعليق.

كما امتنع مايكل جوف، أكبر مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية عن التعقيب اليوم الجمعة ردا على سؤال بشأن إن كان يدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال جوف ردا على السؤال الذي وجه له أمام منزله "صباح الخير". ولم يعقب بأكثر من ذلك.