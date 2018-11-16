"أوقاف السويس" تعقد 15 ندوة احتفالًا بالمولد النبوى

السويس - السيد فلاح

نظمت مديرية أوقاف السويس بقيادة الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس 15ندوة دينية للتعريف برسول الإنسانية على مستوى الإدارات الفرعية فى مساجد مختلفة.

وقال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إنه في إطار توجيهات وزارة الأوقاف برعاية الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف، بإطلاق حملة "محمد "صلي الله عليه وسلم" رسول الإنسانية، خلال شهر ربيع الأول عقدت مديرية أوقاف السويس امتدادًا لحملة محمد رسول الإنسانية 15ندوة بجميع الإدارات الخمس ليتعرف الناس علي نبيهم في شهر مولده تعريفا يليق بقدر رسول الله صلي الله عليه وسلم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أنه تم عقد ندوة كبري بمركز النيل للإعلام وذلك من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الأوقاف وماجدة عشماوي، مدير عام مركز النيل للإعلام وحاضر فيها الشيخ محمد فتحي مسلم، رئيس شئون القران الكريم بمديرية أوقاف السويس والشيخ منتصر نصر عزب، عضو المكتب الفني لوكيل الوزارة حيث تكلما عن الجوانب الإنسانية في السنة النبوية.

وقال أيمن مهران، مدير العلاقات العامة والإعلام بمديرية أوقاف السويس كما عقدة ندوة ثلاث عشر ندوة بعدة مساجد مختلفة بجميع الإدارات الفرعية الخمس كالأتي: ندوة بمسجد أحد بالموشي بإدارة أوقاف فيصل حيث شارك في اللقاء الشيخ إبراهيم الحسيني إبراهيم والشيخ عبدالرحمن محمد الششتاوي ومسجد المدينة المنورة بفيصل حيث شارك في اللقاء الشيخ ويده حمدان ويده والشيخ هاني محمود فاضل والشيخ عبدالرحمن محمد الششتاوي وجميعهم من أئمة الأوقاف كما عقد 5 ندوات بخمسة مساجد بإدارة أوقاف عتاقة وهي مسجد الفتح الإسلامي، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد المعز، ومسجد أبوبكر الصديق، ومسجد نمرة وحاضر فيها الشيخ أحمد إبراهيم علي حماد والشيخ أحمد عبدالمقصود محمود، كما عقدت ندوتين بإدارة أوقاف الجناين بمسجد الجلاء حاضر فيها الشيخ أحمد علي إبراهيم والشيخ محمد صبحي أبوعجوة، ومسجد أبوعباس بجنيفة وحاضر فيها الشيخ فداء محمد السيد مدير إدارة أوقاف الجناين والشيخ عمر صبحي أبوعجوة.

وتابع مهران، كذلك عقدت ندوتين بمسجد النصر ومسجد هدي الإسلام بمنطقة الباسل التابعين لإدارة أوقاف الأربعين وشارك في اللقاء الشيخ عبدالحليم إبراهيم محمود والشيخ محمود محمد زغلول كما عقدة ندوة بمسجد الغريب بالسويس حاضر فيها الشيخ أحمد محمد الشحات مدير إدارة أوقاف السويس والشيخ أحمد عبدالله راغب والشيخ يحي عبدالله علي، كما عقدت ندوة بمسجد السلام بعرب المعمل وحاضر فيها الشيخ إيهاب فتحي محمد مدير عام الدعوة.

وأضاف مهران وفي إطار حملة رسول الإنسانية التقي الشيخ وائل مختار أحمد بطلبة مدرسة عبدالقادر المازني الإعدادية بنون من خلال بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الأوقاف وسلمي الشاعر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وحاضر في اللقاء حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل أحسن خلقه صلي الله عليه وسلم فقال تعالي "وانك لعلي خلق عظيم" ليتعرف أبناءنا علي الجوانب الأخلاقية لرسول الله صلي الله عليه وسلم حيث لما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلي الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران فكان النبي صلي الله عليه وسلم قرانا يمشي علي الأرض وهو القائل صلي الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.