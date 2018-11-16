أمن الجيزة: عصابة منشأة القناطر وراء السطو على سيارة مهندس بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أفراد التشكيل العصابى المضبوطين بتهمة بسرقة سيارة نقل مقطورة من قائدها تحت تهديد الأسلحة النارية بمنشأة القناطر، وراء السطو المسلح على مهندس بطريق الواحات دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وسرقة سيارته الملاكى بعد تهديده بالأسلحة النارية، والاستيلاء على هاتفين محمول، ومبلغ 10 آلاف جنيه.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغا يفيد سطو مجهولين على قائد سيارة نقل مقطورة، وتهديده بالأسلحة النارية، والإستيلاء على السيارة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصل الرائد طارق مدحت رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى هوية المتهمين، وتبين أنهم 4 عاطلين سابق اتهامهم فى قضايا جنائية، وأنهم يكونون تشكيلا عصابيا للسطو المسلح على قائدى السيارات، وسرقتها بالإكراه مستخدمين أسلحة نارية، كما كشفت التحريات أنهم وراء السطو المسلح أيضا على سيارة مهندس، بعد مطاردته بطريق الواحات، دائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، والاستيلاء على السيارة، وهاتفين محمول ومبلغ 10 ألاف جنيه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن النقيب كريم يونس معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر من رصد تحركات المتهمين، وإعداد عدة أكمنة اسفرت عن القبض عليهم، وضبط بحوزتهم السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وإعادة السيارة المبلغ بسرقتها

واعترف المتهمون أمام العميد عاصم ابو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ابو زيد وكيل فرقة المباحث الجنائية، بارتكاب الواقعة، وذكروا أنهم ارتكبوا عدة وقائع سابقة لسرقة سيارات بالإكراه، من بينها السطو على مهندس أثناء قيادته سيارته بطريق الواحات، حيث أرشدوا عن السيارة المسروقة، وتم استعادتها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد التواب، وتولت النيابة التحقيق.