محافظ كفر الشيخ يحيل عددا من المسئولين بمديرية الزراعة للنيابة العامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، عددا من المسئولين بمديرية الزراعة بكفرالشيخ للنيابة العامة، وذلك لإصدار تراخيص مزارع ماشية ودواجن بالمخالفة للقانون، وقيام كل من "أ.ب.م" و"ع.م.س" و"ر.ع.ز" رؤساء أقسام الإنتاج الحيوانى بالإدارات الزراعية بكفرالشيخ والرياض وقلين بعمل محاضر معاينة مخالفة للحقيقة.

وصدر بناءً عليها تراخيص تشغيل مزارع ماشية ودواجن على أراضى زراعية، مما يؤكد تلاعبهم فى إصدار تلك التراخيص لصالح بعض المواطنين بالمخالفة للقانون والواقع، مما يشكل شبهة الجريمة الجنائية المؤثمة طبقاً لقانون أحكام العقوبات المصرى، وذلك بعد فحص هذه الملفات وكافة الإجراءات الخاصة.

وعليه تم إحالة هؤلاء المسئولين إلى النيابة العامة مع التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بكفرالشيخ، مع مخاطبة وزير الزراعة لاتخاذ اللازم، حيث إن تراخيص التشغيل محل التحقيق صدرت من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة التابعة للوزارة.