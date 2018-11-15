video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فيديو.. نواب البرلمان البريطانى يقطعون خطاب تيريزا ماى بالضحكات

الخميس، 15 نوفمبر 2018 02:03 م
فيديو.. نواب البرلمان البريطانى يقطعون خطاب تيريزا ماى بالضحكات تيريزا ماى
كتبت - سالى حسام
إضافة تعليق

دخل نواب البرلمان البريطانى فى حالة من الضحك على تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماى عندما قالت إن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستتم بسلاسة ونظام.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" فيديو لتيريزا ماى وهى توجه كلامها لمجلس العموم البريطانى اليوم الخميس، وكانت تقول إن ما تم الاتفاق عليه أمس الأربعاء ليس الصفقة النهائية بل هى مسودة للصفقة التى سيتم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبى، فقاطعها عدد من نواب حزب العمال بالضحك، الأمر الذى جعل ماى تتوقف قليلا وتبتسم ثم تعاود الحديث قائلة إن "البريكست سيتم بسلاسة ونظام".

وهنا دخل النواب فى فقرة ضحك طويلة أوقفت رئيسة الوزراء عن الحديث لبعض الوقت.

يأتى هذا بعد استقالة 4 من وزراء الحكومة البريطانية فى يوم واحد احتجاجا على الخطة المعروفة باسم خطة تشيكرز، والتى وافق عليها وزراء الحكومة البريطانية بعد اجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استقالة وزيرة العمل البريطانية بسبب اتفاق البريكست

استقالة دومينيك راب وزير البريكست فى الحكومة البريطانية

تونى بلير مهاجما تيريزا ماى: خطة البريكست "عديمة الفائدة"

مطالب جديدة من حزب العمال بإجراء تصويت ثان على البريكست

الحكومة البريطانية تؤيد مسودة اتفاق البريكست

تيريزا ماى

البريكست

البرلمان البريطانى

مجلس العموم

خطة تشيكرز




لا تفوتك
النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

النيابة السعودية: تمت تجزئة جثة خاشقجى بعد قتله فى القنصلية

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

فيديو وصور.. "الحلم يبدأ بفكرة".. جهاز تنمية المشروعات يسطر قصة نجاح جديدة بالقليوبية.. "حمدى" ترك الوظيفة بعد 20 عامًا فى الخدمة واتجه لإنشاء مصنع ملابس.. ويؤكد: بفضل الجهاز أصدِر حاليًا للكويت والإمارات

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

تل العقارب تتحول لقطعة من أوروبا والحلم أصبح حقيقة بروضة السيدة.. أفضل مشروع لتطوير العشوائيا.. رئيس الوزراء يعلن انتهاء التنفيذ وبدء تسليم الأعمال.. تخصيص أماكن للمطاعم والاستراحات وانتظار السيارات.. صور

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

منتخب مصر يرفع راية التحدى قبل مواجهة تونس وأجيرى يستقر على التشكيل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة