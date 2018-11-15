فيديو.. نواب البرلمان البريطانى يقطعون خطاب تيريزا ماى بالضحكات

كتبت - سالى حسام

دخل نواب البرلمان البريطانى فى حالة من الضحك على تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماى عندما قالت إن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستتم بسلاسة ونظام.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" فيديو لتيريزا ماى وهى توجه كلامها لمجلس العموم البريطانى اليوم الخميس، وكانت تقول إن ما تم الاتفاق عليه أمس الأربعاء ليس الصفقة النهائية بل هى مسودة للصفقة التى سيتم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبى، فقاطعها عدد من نواب حزب العمال بالضحك، الأمر الذى جعل ماى تتوقف قليلا وتبتسم ثم تعاود الحديث قائلة إن "البريكست سيتم بسلاسة ونظام".

Labour MPs burst into laughter after Theresa May says Brexit will be 'smooth and orderly' pic.twitter.com/vJGVt88WUV — The Independent (@Independent) November 15, 2018

وهنا دخل النواب فى فقرة ضحك طويلة أوقفت رئيسة الوزراء عن الحديث لبعض الوقت.

يأتى هذا بعد استقالة 4 من وزراء الحكومة البريطانية فى يوم واحد احتجاجا على الخطة المعروفة باسم خطة تشيكرز، والتى وافق عليها وزراء الحكومة البريطانية بعد اجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات.