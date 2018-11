فيديو.. نواب البرلمان البريطانى يقطعون خطاب تيريزا ماى بالضحكات

دخل نواب البرلمان البريطانى فى حالة من الضحك على تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماى عندما قالت إن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستتم بسلاسة ونظام.

ونشرت صحيفة "الإندبندنت" فيديو لتيريزا ماى وهى توجه كلامها لمجلس العموم البريطانى اليوم الخميس، وكانت تقول إن ما تم الاتفاق عليه أمس الأربعاء ليس الصفقة النهائية بل هى مسودة للصفقة التى سيتم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبى، فقاطعها عدد من نواب حزب العمال بالضحك، الأمر الذى جعل ماى تتوقف قليلا وتبتسم ثم تعاود الحديث قائلة إن "البريكست سيتم بسلاسة ونظام".

