القضاء العراقى يصدر حكما بالإعدام لإرهابيين نفذا هجوما على القوات الأمنية فى ديالى

بغداد /أ ش أ/

قضت محكمة جنايات ديالى، اليوم الخميس، بالإعدام بحق إرهابيين اثنين بعد إدانتهما بارتكاب جرائم هجوم وقتل نفذاها على القوات الأمنية فى المحافظة.

وذكر المركز الإعلامى ل‍مجلس القضاء الأعلى- فى بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية- أن محكمة جنايات ديالى نظرت قضايا مدانين اثنين بالإرهاب، مبينا أن الإرهابى الأول اشترك بهجوم مسلح على سرية للجيش العراقى فى منطقة المقدادية، والتى أدت إلى استشهاد وإصابة عدد منهم بدوافع إرهابية وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت.

وأضاف البيان، أن الحكم بالإعدام شمل الإرهابى الثانى عن جريمة الهجوم على منتسبى قسم مكافحة إجرام بعقوبة التابعين للشرطة العراقية فى منطقة بهرز، والتى أدت أيضا إلى استشهاد وإصابة عدد منهم، مشيرا إلى أن الأحكام صدرت وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.