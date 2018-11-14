وكيل رى المنيا: اختيار قطعة أرض لتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر

فريق المحافظات

قال المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالمنيا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مشروع ممشى أهل مصر فى إطار الدراسة والمناقشة، حيث تقوم مديرية الرى بالمنيا بالتنسيق مع المحافظة لاختيار قطعة أرض لتنفيذ المشروع.

ولفت درويش أنه تم تشكيل لجنة فنية لاختيار قطعة الأرض لتنفيذ المشروع الذى سيكون متنفس كبير لأهل المنيا على كورنيش النيل.

وأضاف أن مشروع ممشى أهل مصر يتزامن مع مشروع شارع مصر الذى تم اختيار المكان الخاص به على كورنيش النيل، وهذا المشروع تقوم المحافظة بتنفيذه بعد موافقة الرى.

يذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تقوم بعدة أعمال على كورنيش النيل لخدمة أبناء محافظة المنيا وجعله متنفس حقيقى امان لكل أبناء المحافظة، خاصة أن الكورنيش يشهد أعمال إنشاء شارع مصر والذى تم اختيار قطعة الأرض الخاصة به شمال المحافظة بالقرب من حى الاخصاص.