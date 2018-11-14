كسر ذراع طفل أثناء ممارسته الرياضة داخل مركز شباب كفر حمودة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

اتهم ولي أمر تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي بمحافظة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر حمودة، بالإهمال والتقصير في تقديم الخدمة الطبية لنجله إثر إصابته بكسر بذراعه الأيمن أثناء لعبه داخل مركز الشباب، وإخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق، برئاسة عبد السلام عابدين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات الشرقية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمود ع م" 35 سنة فرد أمن مقيم مركز الزقازيق، يتهم فيه رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر حمودة ببهيا، بالإهمال وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة، حيث أنه أثناء قيام نجله" فارس" 9 سنوات بممارسة لعبة الكارتيه داخل المركز، حدثت إصابته بكسر بالذراع الأيمن، وتم نقله للمستشفي لإسعافه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 286 /50 أحوال مركز الزقازيق لسنة 2018.