video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

كسر ذراع طفل أثناء ممارسته الرياضة داخل مركز شباب كفر حمودة بالشرقية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:11 م
كسر ذراع طفل أثناء ممارسته الرياضة داخل مركز شباب كفر حمودة بالشرقية اللواء عبد االله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

اتهم ولي أمر تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي بمحافظة الشرقية، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر حمودة، بالإهمال والتقصير في تقديم الخدمة الطبية لنجله إثر إصابته بكسر بذراعه الأيمن أثناء لعبه داخل مركز الشباب، وإخطار نيابة مركز الزقازيق للتحقيق، برئاسة عبد السلام عابدين رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات  الشرقية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمود ع م" 35 سنة فرد أمن مقيم مركز الزقازيق، يتهم فيه رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر حمودة ببهيا، بالإهمال وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة، حيث أنه أثناء قيام نجله" فارس" 9 سنوات بممارسة لعبة الكارتيه داخل المركز، حدثت إصابته بكسر بالذراع الأيمن، وتم نقله للمستشفي لإسعافه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 286 /50 أحوال مركز الزقازيق لسنة 2018.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انتشال جثة أحد ضحايا خزان مياه عزبة نوارة بالشرقية والنيابة تصرح بالدفن

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مركز شباب كفر حمودة

كارتيه

الزقازيق




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة