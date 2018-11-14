video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 15 نوفمبر 2018 07:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو وصور..قنصل فلسطين: مصر تعتبر قضية فلسطين "أمنها القومى" ونطالب بزيارة القدس

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:00 م
فيديو وصور..قنصل فلسطين: مصر تعتبر قضية فلسطين "أمنها القومى" ونطالب بزيارة القدس حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

قال حسام الدباس قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، أن مصر ترعى فلسطين وتعتبر قضيتها شأنا داخليا مصريا وجزءا من أمنها القومى، وتبذل الجهد وتذلل الصعاب لإتمام المصالحة ولم الشمل الفلسطينى، مع احتضانها مئات الأسر الفلسطينية التى هاجرت من فلسطين قصريا واستقرت بالإسكندرية.

إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية (3)

وأكد الدباس، أن القرار الذى اتخذته الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب باعترافه بالقدس عاصمه لدولة إسرائيل ضاربا عرض الحائط بالمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، هو سعى لتمرير صفقه القرن التى بها يسعى إلى شطب القضية الفلسطينية، وتجاوز عن حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته على وطنه وعاصمتها القدس.

إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية (1)

وأكد الدباس، أن هذه الصفقة لن تمر، لأن لفلسطين والقدس شعب وأمة عربية تحميها ورئيس يسير على طريق سلفه، مطالبا بتكاتف الفلسطينيين والعرب، لإسقاط كل المشاريع التصفوية المشبوهة، وأن ينعم الشعب الفلسطينى بالحرية بعد 70 عاما من الظلم والقتل والتدمير.

إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية (2)

وأشار الدباس على هامش الاحتفال بإحياء الذكرى الـ 30 للاستقلال عن إسرائيل، إلى أن إعلان الاستقلال شكل نقلة نوعية فى التاريخ الفلسطينى وغير مجراه بعد أن حاولت إسرائيل طمس الهوية والحقوق الفلسطينية كاملة، ومواجهة المشروع الإسرائيلى الذى يحاول تغيب الحقوق الفلسطينية وإزالتها من الوعى العالمى.

إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية (4)

ولفت الدباس إلى أنه فى مثل هذا اليوم قبل ثلاثين عاما أعلن الشهيد القائد ياسر عرفات قيام دولة فلسطين من الجزائر بوثيقة إعلان استقلال تاريخية تضمنت دستورا للدولة الفلسطينية المستقلة بكافة توجهاتها وقوانينها والهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لدوله فلسطين لإحلال السلام فى فلسطين والمنطقة والعالم وإنجاز الاستقلال حسب القوانين والمواثيق الدولية.

 

وأكد الدباس، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس أبو مازن تخوض معركة دبلوماسية عبر المحافل الدولية لتثبت الحق الذى أخذه ياسر عرفات وأعلنه، وتكلل ذلك باعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين عضوا مراقبا فى الأمم المتحدة، وانضمت فلسطين إلى العديد من المنظمات الدولية، مؤكدا استمرار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية حتى نيل الاعتراف الكامل وانسحاب إسرائيل من أراضى الدولة الفلسطينية.

إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية (5)

وطالب الدباس، بدعم صمود الشعب الفلسطينى بزيارة أرض فلسطين المحتلة والصلاة فى المسجد الأقصى أولى القبلتين وفى كنيسة القيامة مهد السيد المسيح.

 

ويتم إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية أو يوم الاستقلال الفلسطينى يوم 15 نوفمبر من كل عام، حيث يعد يوم عطلة رسمية فى فلسطين.

إحياء ذكرى إعلان الدولة الفلسطينية (6)

حضر الاحتفالية أركان حرب وليد شلتوت قائد الأسطول الشمالى ونائب القوات البحرية، وأحمد جمال نائب المحافظ، اللواء علاء عبد الله وكيل هيئة الرقابة الإدارية، والعقيد حازم بدر الدين مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية ونواب البرلمان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير فلسطين بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل فى مناقشة الأوضاع فى غزة

حنان عشراوى: "عرفات" تصدى لجميع محاولات طمس هوية وتاريخ وحضارة فلسطين

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه




لا تفوتك
"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

"نفاق الإخوان".. قيادات الجماعة بإسطنبول تصمت على اعتقال منتقبة هاجمت "أتاتورك"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

التموين: إضافة 9 ملايين مولود جديد على منظومة الدعم

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

سراج النعمانى: "مش عايز حد يعزيني والكل يباركلى.. الشهيد ساطع عريس في الجنة"

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة الوصل فى الإمارات بالبطولة العربية

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

إنفوجراف..الحكومة تعلن كيف انخفض الدين العام لـ98% من الناتج المحلى بيونيو 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة