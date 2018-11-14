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فيديو.. آخر رسائل الشهيد ساطع النعمانى لأبطال القوات المسلحة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:48 م
فيديو.. آخر رسائل الشهيد ساطع النعمانى لأبطال القوات المسلحة الشهيد ساطع النعمانى
كتب أسامة طلعت
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قال الراحل ساطع النعمانى لرجال وأبطال القوات المسلحة، أثناء تكريم أهالى شهداء الدفعة 103 حربية بمستشفى 57357 ، بحضور عدد من أبطال ومقاتلى القوات المسلحة : "أنتم الحصن والسند اللى بنتسند عليه كلنا".

فيما رد عليه المقدم مقاتل محمود قائلاً: "جميل حضرتك فوق دماغنا كلنا وفوق دماغ الشعب المصرى والجيش المصرى".

ووعد المقدم محمود خلال اللقاء الراحل ساطع النعمانى بتطهير سيناء كاملة كما أدى التحية العسكرية له.

وتوفى العميد ساطع النعمانى ، إثر عملية جراحية بسبب إصابته على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

 


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ساطع النعمانى

مستشفى 57357

القوات المسلحة




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