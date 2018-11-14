فى اليوم العالمى للطلاب.. 25.5 مليون طالب بمصر ملتحق بالتعليم و6.1 مليون متسرب

كتبت- هبة حسام

بالتزامن مع اليوم العالمى للطلاب، والذى يحتفل به فى يوم 17 نوفمبر من كل عام، ننشر أهم 10 أرقام عن أعداد الطلبة فى مصر، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى رصدها ضمن نتائج التعداد السكانى لعام 2017.

1- يبلغ إجمالى عدد الطلاب الملتحقين حالياً بالتعليم بدءاً من عمر 4 سنوات نحو 25.5 مليون طالب.

2- يمثل عدد الملتحقين حالياً بالتعليم 30% من إجمالى أعداد السكان فى سن التعليم "4 سنوات فأكثر"، والبالغ عددهم نحو 84.4 مليون نسمة.

3- يبلغ عدد الطلاب المتسربين من التعليم 6.1 مليون متسرب بنسبة 7.2% من إجمالى عدد السكان فى سن التعليم.

4- يبلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بالتعليم وأنهوا تعليمهم نحو 30 مليون فرد بنسبة 35.6% من إجمالى عدد السكان فى سن التعليم.

5- يبلغ عدد الطلاب الذين لم يلتحقوا بالتعليم "أميين" نحو 22.6 مليون طالب بنسبة 26.8% من إجمالى عدد السكان فى سن التعليم.

6- سجلت محافظات "الجيزة، البحيرة، المنيا"، أعلى 3 محافظات من حيث أعداد غير الملتحقين بالتعليم.

7- سجلت محافظات "الجيزة، القاهرة، الإسكندرية" أعلى 3 محافظات من حيث أعداد المتسربين من التعليم.

8- بلغ حجم إنفاق الدولة على التعليم فى موازنة العام المالى الماضى 2017/ 2018 نحو 107.075 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من إجمالى الإنفاق العام للدولة.

9- بلغ حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعى فى العام المالى الماضى 70.512 مليار جنيه بنسبة 65.9% من جملة الإنفاق على التعليم.

10- بلغ حجم الإنفاق على التعليم الجامعى فى العام المالى الماضى 25.754 مليار جنيه بنسبة 24.1% من جملة الإنفاق على التعليم.