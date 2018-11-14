رواد مواقع التواصل يطالبون بتغيير اسم ميدان النهضة إلى ساطع النعمانى

كتب محمد تهامى زكى

طالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بتغيير اسم ميدان النهضة فى الجيزة، إلى ميدان الشهيد ساطع النعمانى، ضحية إرهاب الإخوان، الذى وافته المنية اليوم، س

وقال أحد المدونين: "تكريما وإجلالا وتقديرا من وزارة الداخلية ومن الدولة، نطالب بتغير اسم ميدان النهضة إلى اسم ساطع النعمانى، وده أقل ما يقدم للبطل"، وقال آخر: "بعد وفاة الشهيد بإذن الله ساطع النعمانى بعد الإصابة فى أحداث ميدان النهضة، نطالب الدولة بتغير اسم ميدان النهضة إلى اسم ساطع النعمانى، ليتذكره كل مصرى دائما، إلى جنه الخلد وتقبلك الله شهيدا فى عليين".





وقالت سامية حسين: "ساطع النعمانى، رصاصتهم أفقدتك البصر ولكن لم تفقدك حب مصر، أشد أوقات الألم وصيت بمصر، ومصر لن تنسى أمثالك أيها البطل، إلى جنة الخلد"، وقال آخر: "نطالب بتغيير ميدان النهضة باسم الشهيد ساطع النعمانى، كلاب الإخوان غدرت بيه، حسبى الله ونعمه الوكيل".





وقال حساب باسم فى حب مصر: "هناك أحياء ولكنهم أموات بأفعالهم، وهناك أموات ولكنهم أحياء بأعمالهم، وتبقى ذكراهم العطرة فى النفوس وأنت منهم، رحمك الله وجعل الجنة مثواك، وستظل ساطع يا نعمانى فى سماء الأرض التى دافعت عنها وفى عقولنا وفِى قلوبنا أنت وشهداءنا الأبطال".





وتوفى العقيد ساطع النعمانى، ضحية الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن.

وكان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج، بعدما شعر بتدهور فى حالته، إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه.







