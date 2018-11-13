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ياسمين فؤاد تبحث مع نائب سكرتير مجلس الوزراء لوزارة البيئة الكينى سبل التعاون

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 09:27 م
ياسمين فؤاد تبحث مع نائب سكرتير مجلس الوزراء لوزارة البيئة الكينى سبل التعاون د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نائب سكرتير مجلس الوزراء لوزارة البيئة والغابات الكيني لتوحيد الرؤى المشتركة وبحث سبل التعاون فى مجالات العمل البيئى و ذلك بحضورالسفير الكينى بالقاهرة. 

 

اتفق الطرفان خلال الاجتماع على تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وخاصة فى مجالات إدارة الأراضي القاحلة بالإضافة إلى صيانة وترميم أبراج المياه التى تصب ببحيرة فيكتوريا منبع نهر النيل.

 

كما قامت الدكتورة ياسمين فؤاد  بتقديم دعوة لحضور عدد من خبراء الجانب الكيني بزيارة مصر في الربع الأول من 2019 للإستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التصحر ونوعية المياه والتلوث البحري، في إطار احتضان مصر للأشقاء الأفارقة وتبنى مصر شواغل الدول الأفريقية.

 

جدير بالذكر، أنه تم عقد قمة أفريقية على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي لتوحيد الرؤى الافريقية وانتهت باعتماد الإعلان الوزارى الأفريقى الخاص باستعادة النظم الايكولوجية و تحديد الأولويات الأفريقية الخاصة بالتنوع البيولوجي لعرضها بمؤتمر الأطراف.

 


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ياسمين فؤاد

البيئة

كينيا




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