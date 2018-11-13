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معلم يحاول الانتحار بتناول أقراص حفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية فى دمياط

الثلاثاء، 13 نوفمبر 2018 03:15 م
معلم يحاول الانتحار بتناول أقراص حفظ الغلال لمروره بأزمة نفسية فى دمياط اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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أصيب معلم بإحدى مدارس إدارة الزرقا التعليمية بمحافظة دمياط بحالة تسمم إثر تناوله قرص حفظ القمح لسوء حالته النفسية بدائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط.

 

وتلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط إخطارا من مستشفى الزرقا المركزى يفيد باستقبال المستشفى " م. ت. ا " 38 سنة، معلم ومقيم بقرية ميت الخولى دائرة المركز مصابا بحالة تسم.

 

بالانتقال والفحص وسؤال أهليته أفادوا بتناوله قرص لحفظ القمح لمروره بحاله نفسية، ونقلت على إثر ذلك إلى المستشفى ولم يتهموا أحد.

 

وفشل جهود أطباء المستشفى فى علاجه فتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى دمياط العام لتلقى العلاج بقسم السموم.

 


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