ضياء رشوان يبحث مع مديرى BBC خطط وسبل التعاون الإعلامى

كتب محمد السيد – أحمد عرفة

التقى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فى مكتبه اليوم بحضور محمد إمام مدير عام المركز الصحفى، سارة هاف بينى المدير الإقليمى لمكاتب الـ BBC بالشرق الأوسط، وبسام العمدارى رئيس قسم المراسلين فى الـ BBC عربى بالمركز الرئيسى فى لندن، وصفاء فيصل مدير مكتب الـ BBC فى القاهرة.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، إن زيارة وفد الـ BBC جاءت فى أعقاب لقاء الرئيس السيسى بممثلى وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين فى القاهرة على هامش منتدى شباب العالم، الذى استضافته مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 الى 6 نوفمبر الجارى، حيث أشاد الوفد بما جاء فى لقاء الرئيس بممثلى وسائل الإعلام الأجنبية، وخاصة الـBBC ، ونقلوا تقديرهم وشكرهم لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات على ما أعلنه رئيس الجمهورية من متابعته للـBBC، وعبروا عن امتنانهم أيضاً على التعاون المتواصل والفعال بين الـBBC والاستعلامات.

وأبدى الوفد رغبته فى مزيد من التعاون الإعلامى مع "الاستعلامات"، وتطلعهم للمزيد من توفير المعلومات حول التطورات السياسية والاقتصادية فى مصر بما يتوافق مع القواعد المهنية المنظمة لعمل المراسلين الأجانب، وأوضح الوفد أن الـBBC تعتمد على التواصل المباشر مع المسئولين فيما ينقلونه من أخبار وتقارير بصورة مباشرة، مؤكدين عدم وجود أى أجندة سياسية فى الدول التى تعمل بها، ولا تعتمد فى نشر أخبار هذه الدول على مواقع التواصل أو وسائل الإعلام المحلية.

وأشاد الوفد بمبادرة رئيس الجمهورية بتكليف ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بإعداد لقاءات دورية بين المراسلين الأجانب ورئيس الوزراء والوزراء، الأمر الذى يؤدى إلى مردود إعلامى إيجابى للطرفين.

من جانبه، أكد "رشوان" أن مصر أولت إهتماماً كبيراً فى السنوات الماضية بعمل المراسلين الأجانب، وتسهيل مهامهم لتوضيح ما يجرى من أحداث وتطورات خاصة الاقتصادية منها للرأى العام العالمى، حيث يتزايد عدد المراسلين الأجانب المقيمين فى القاهرة من عام لآخر، ووصل عددهم العام الماضى 1200 مراسلاً، بينما يعمل بالقاهرة هذا العام 1350 مراسلاً معتمداً لدى المركز الصحفى التابع للهيئة العامة للاستعلامات، كما يستقبل المركز الصحفى مالا يقل عن 20 وفداً أجنبياً زائراً شهرياً من مختلف دول العالم تأتى بريطانيا والـBBC فى مقدمة الدول ووسائل الإعلام الأجنبية التى تهتم بتطورات الأحداث فى مصر.