إعلان أسماء أمناء وأمناء مساعدى لجان اتحادات طلاب كليات جامعة عين شمس

أعلنت منذ قليل، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف العام على الانتخابات الطلابية، أسماء الأمناء والأمناء المساعدين باللجان السبع المكونة لإتحاد الطلاب بجميع كليات الجامعة.

وأعلنت انتخاب 210 طلاب وطالبة بواقع أمين وأمين مساعد للجان الإتحاد وهى: لجنة الأسر ولجنة الإجتماعات والرحلات واللجنة الرياضية واللجنة الفنية واللجنة الثقافية والإعلامية ولجنة الجوالة والخدمة العامة والعلمية والتكنولوجية وذلك بكليات الجامعة المختلفة وهى: "التجارة والألسن وطب الأسنان والصيدلة والطب و التمريض و الهندسة والتربية النوعية و البنات و الزراعة والتربية و العلوم والحاسبات والمعلومات والحقوق والآداب".



يذكر أنه تم فتح باب التقدم للمشاركة فى الانتخابات الطلابية فى الأول من نوفمبر الجارى و تقدم 1305 طالب وطالبة ثم تلاها مرحلة تقديم الطعون والنظر بها والتنازلات التى اسفرت عن مشاركة 921 طالب وطالبة مرشح تنطبق عليهم الشروط الإنتخابية.



وتوافد الطلاب على مقر اللجان الانتخابية بالكليات وذلك فى يوم الأحد الموافق 11 من نوفمبر وأسفرت النتائج عن الإعادة بأربع كليات : هى "الزراعة و التمريض والحقوق والهندسة".



