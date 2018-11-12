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ننشر صور العملات التذكارية للزعيم جمال عبد الناصر لمرور 100 عام على ميلاده

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:51 م
ننشر صور العملات التذكارية للزعيم جمال عبد الناصر لمرور 100 عام على ميلاده فئات العملات التذكارية للزعيم الراحل
كتبت هند مختار
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تنشر "اليوم السابع"، صور العملات التذكارية، للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال مرور مائة عام على ميلاد الزعيم، وتضمنت ذهبية فئة الجنيه الواحد، وعملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات، وعملة فضية فئة العشرة جنيهات، وعملة فضية فئة الخمسين جنيهات، وعملة فضية فئة المائة جنيه.

 

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صور فئات العملات التذكارية للزعيم الراحل

 

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، أصدر قرار يحمل رقم 43 لسنة 2018، بإصدار بعض العملات التذكارية.

 

وجاءت فى المادة الثانية من القرار، يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات فى المادة الأولى، على النحو التالى، قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد بقيمة 6930 جنيهًا، وقطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات بقيمة 20970 جنيها، وقطعة فضية فئة العشرة جنيهات 375 جنيها، وقطعة فضية فئة الخمسين جنيها بقيمة 500 جنيه، وقطعة فضية فئة المائة جنيه 565 جنيها.


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