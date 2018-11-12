صور.. خفر السواحل الإسبانى ينقذ عشرات المهاجرين من الغرق بالبحر المتوسط

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)

أنقذ خفر السواحل الإسبانى اليوم الاثنين، عشرات المهاجرين من الغرق فى البحر المتوسط قرب ميناء ملقة جنوب إسبانيا.

وفى مطلع نوفمبر الحالى، أعلن خفر السواحل الإسبانى إن 17 مهاجرا على الأقل لقوا مصرعهم فى غضون 24 ساعة أثناء محاولتهم العبور بحرا من شمال أفريقيا إلى إسبانيا وإنه أمكن إنقاذ أكثر من 100 آخرين.



إنقاذ المهاجرين

وأضاف خفر السواحل فى تغريدة على تويتر الليلة الماضية أنه رصد زورقين فى غرب البحر المتوسط بين شبه جزيرة أيبيريا والمغرب والجزائر وعليهما 80 شخصا أحياء و13 متوفين. وقال إنهم نقلوا إلى جيب ميليلية الإسبانى بشمال أفريقيا.

كما عثر خفر السواحل على 4 جثث وأنقذ 22 شخصا فى المحيط الأطلسى قبالة مدينة قادس بجنوب إسبانيا. وأصبحت إسبانيا الآن الوجهة الرئيسية للمهاجرين واللاجئين القادمين بصورة غير مشروعة من أفريقيا والشرق الأوسط سعيا للوصول إلى أوروبا.



أدوات الإنقاذ



جانب من إنقاذ المهاجرين



جانب من عمل الفرق



جانب من عمليات الإنقاذ



خفر السواحل الإسبانى ينقذ المهاجرين



خفر السواحل الاسبانى



عمليات إنقاذ المهاجرين