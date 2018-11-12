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الإثنين، 12 نوفمبر 2018 07:12 م
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بومبيو يفند تصريحات ظريف بشأن حظر أمريكا إرسال الغذاء والدواء إلى إيران

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:04 م
بومبيو يفند تصريحات ظريف بشأن حظر أمريكا إرسال الغذاء والدواء إلى إيران وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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فند وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو تصريحات لوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف ينتقد فيها حظر الولايات المتحدة إرسال الغذاء والدواء إلى إيران وفقا للعقوبات.

وشكك بومبيو - فى تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الاثنين - فى مصداقية مجلة "نيوزويك" الأمريكية لنقلها تصريحات وزير الخارجية الإيرانى، قائلا: "إنها تساعد ظريف على نشر الأكاذيب"، موضحا، "الحقيقة هى أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك، فالغذاء والدواء معفيان من العقوبات، وكذلك المعاملات المالية المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية".

وكان وزير الخارجية الإيرانى قد ادعى - فى تغريدة له قبل ثلاثة أيام موجهة لوزير الخارجية الأمريكى - أن "بومبيو يلوم إيران على العقوبات الأمريكية غير القانونية التى تمنع الإيرانيين من الوصول إلى الخدمات المالية للأغذية والأدوية والتى بطبيعة الحال سنقدمها لشعبنا على الرغم من المحاولات الأمريكية".


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