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"الوطنية للإنتخابات" : 22 مرشحا تقدموا بأوراقهم فى دوائر زفتى وطامية و العريش

الإثنين، 12 نوفمبر 2018 06:17 م
"الوطنية للإنتخابات" : 22 مرشحا تقدموا بأوراقهم فى دوائر زفتى وطامية و العريش الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم
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قال المستشار محمود حلمي الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ،  إن لجنة تلقى طلبات المرشحين عن المقاعد الخالية بدوائر العريش وزفتى وطامية ، تلقت أوراق 22 مرشحا ، على أن يتم فحص الأوراق ومراجعتها وإعلان قائمة باسماء المرشحين المبدئية  يوم 18 نوفمبر الجارى.

وأوضح الشريف ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، إن عدد من تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة عن دائرة زفتي بالغربية بلغ 11 مرشحا ، بينما تقدم 7 مرشحين عن دائرة طامية بالفيوم ، و4 عن دائرة العريش بشمال سيناء ، لافتا الى أنه يمكن للمستبعدين الطعن على قرار الهيئة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،  نائب رئيس محكمة النقض،قد أعلن فى وقت سابق عن الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية بالدوائر الثالثة الخالية لوفاة نوابها، التى حددت فيه موعد فتح باب الترشيح لمدة 8 أيام من يوم 10 وحتى 17 نوفمبر الجارى ، كما حددت الهيئة موعد إعلان كشف بأسماء المرشحين ورموزهم الانتخابية والطعن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى من 18 وحتى 20 نوفمبر على أن تفصل المحكمة فى تلك الطعون المقدمة يوم 25 نوفمبر .

وتعلن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 26 نوفمبر ، وتحدد يوم 26 نوفمبر كأخر موعد للتنازلات عن الترشح بين المرشحين وبعضهم البعض، على أن يتم نشر التنازلات يوم 3 ديسمبر المقبل وبدء فترة الصمت الانتخابى بالنسبة للمصريين فى الخارج يوم 13 ديسمبر.

وحددت الهيئة أيام الاقتراع فى الدوائر الثلاث، يومى 14 و15 ديسمبر المقبل ،  بالنسبة للمصريين فى الخارج، ويومى 19 و20 ديسمبر فى الداخل، وتعلن النتيجة يوم 25 ديسمبر وفى حالة الإعادة  يكون الاقتراع يومى 11 و12 يناير المقبل فى الخارج، و16 و17 يناير فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 21 يناير المقبل . 

 

 


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