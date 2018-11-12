المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم دورة تدريبية لمدراء النقل الجوي

كتب هانى عثمان _ محمود عبد الغنى

بدأت المنظمة العربية للطيران المدنى الساعات الماضية ، دورة تدريبية لمدراء النقل الجوى بالدول العربية حول "إعداد وتقييم المعاهدات والاتفاقيات الدوليّة" وذلك بمقرها بالرباط فى إطار دورها لإعادة تأهيل وتنمية الكوادر العربية بالنقل الجوى .

جاء ذلك فى بيان صحفي أصدرته المنظمة ، تأتى الدورة ضمن سلسلة النشاطات التى تتبناها المنظمة العربية للطيران المدنى، وتشارك فيها تونسوالسعودية ودولة فلسطين ومصر والمغرب .

يشرف على الدورة التى تستمر حتى الخميس القادم ، المدرب "عدنان الدقور" خبير أول اتفاقيات وعلاقات دولية، والذى أكد أن هذه الدورة تهدف بالأساس إلى الحصول على فكرة مختصرة عن مصادر القانون الدولى وتفهم عناصر المعاهدات الدولية الملزمة وتفريقها عن الوثائق القانونية غيرالملزمة، وأيضاً تفهم مبادئ القانون الدولي للمعاهدات ومساواة الدول في السيادة وتسوية النزاعات في الاتفاقيات والمعاهدات الدوليّة .

تستهدف الدورة مدراء ومسئولى إدارات النقل الجوّي، اقتصاديات النقل الجوي، العلاقات الدولية، الشؤون القانونية والأخصائيون المعنيون بإعدادوتقييم المعاهدات والاتفاقيات .