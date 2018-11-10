وزيرا الرى والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يشاهدون فصل الصرف الصحى من المنبع

كتبت أسماء نصار

فى إطار تعظيم الاستفادة من المياه وترشيد الاستهلاك، اطلع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى و اللواء محمود شعراوى وزير التننمية المحلية و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تجربة فصل الصرف الصحي من المنبع التى تم تنفيذها بمبنى هندسة الحيزة وهندسة مزغونة بتفتيش بحرى الجيزة بالبدرشين، وكيفية الاستفادة من مياة الصرف الصحى بعد الفصل والمعالحة فى رى حديقة التفتيش وكذلك الاستفادة من المواد الصلبة كسماد عضوى لنباتات الحديقة .

و تواجه مصر مشكلة حقيقية متزايدة بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية إلى جانب النمو الصناعى والزراعى والاحتياجات المتزايدة فى ظل ثبات حصتها من مياه النيل منذ أكثر من نصف قرن، فحصتنا من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، ثابتة منذ أن كان عدد السكان 20 مليون نسمة، يضاف إليها الآن 4.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية والأمطار، بالإضافة إلى اعادة تدوير 20 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى وتحلية المياه، ليصبح إجمالى الموارد المائية 80 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يبلغ إجمالى الإحتياجات الكلية 114 مليار متر مكعب سنوياً، ليصبح لدينا عجز يصل إلى 34 مليار متر مكعب، فى حين يبلغ عدد سكان مصر حالياً أكثر من 100 مليون نسمة، وتقارير الأمم المتحدة تقدر خط الفقر المائى بـ 1000 متر مكعب سنوياً للفرد.

ومن نصيب الفرد خلال السنوات التالية يتضح أن مصر قد دخلت بالفعل فى خط الفقر المائى، ففى عام 1959 كان نصيب الفرد 2000 متر مكعب سنوياً وفى 1985 كان نصيب الفرد 1138 متر مكعب، وفى عام 2007 كان نصيب الفرد 759 متر مكعب، وفى عام 2018 انخفض نصيب الفرد 555 متر مكعب سنوياً، وهو ما يؤكد أننا دخلنا بعمق فى مرحلة الفقر المائى.

وخلال السنوات الأخيرة قامت الوزارة بعمل حملة ترشيدة قوية جداً أتت بثمارها بالفعل وان كان مطلوب المزيد، حيث أن الزراعة تحصل على 85% من الموارد المائية وهى المستهلكة للكم الأكبر من المياه، والاستخدمات الأخرى تحصل على الكمية المتبقية، وان كان مطلوب من كافة القطاعات ترشيد الاستهلاك.